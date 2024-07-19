دوي انفجار قوي في تل ابيب وبيان للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة

العالم - فلسطين

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت ان الانفجار وقع في شارع بن يهودا في تل أبيب.

كما اعلنت وسائل الاعلام العربية ان نتنياهو يؤجل سفره إلى الولايات المتحدة بعد ‫إستهداف طائرة هجومية لوسط تل أبيب.

هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنَّه سيصدر بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن تفاصيل عملية عسكرية نوعية استهدفت "تل أبيب" في فلسطين المحتلة.

وبحسب مقاطع فيديو متداولة على وسائل الانترنت، فإن الانفجار نجم عن سقوط مسيرة في أحد شوارع تل أبيب. وأظهرت المقاطع المصورة حطام المسيرة في أحد الشوارع، فيما لم تعلق سلطات الاحتلا على الأمر حتى الآن.

12