كيم جونغ أون يستقبل وفدا عسكريا روسيا برئاسة نائب وزير الدفاع

العالم _ أسيا و الباسفيك

ووفقا للإذاعة، تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التعاون العسكري بين البلدين من أجل ضمان الأمن المشترك.

كما أكد كيم جونغ أون تضامن بلاده مع روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأعرب عن دعمه للقوات المسلحة الروسية، مشيرا إلى أنها تقاتل من أجل العدالة لحماية الحقوق السيادية وأمن البلاد.

وأشار كيم جونغ أون إلى أهمية اجتماعه في يونيو الماضي مع الرئيس فلاديمير بوتين وأعرب عن أمله في تعميق التعاون العسكري بين البلدين.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أجريا في 19 يونيو الماضي مباحثات في بيونغ يانغ على رأس وفدين من البلدين.

وأسفرت تلك المباحثات عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة لتحل محل معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة في 9 فبراير 2000.

وتنص الاتفاقية الجديدة إلى جانب التعاون الاقتصادي والإنساني والعلمي والتقني بين البلدين، على "الدعم العسكري المتبادل في حال تعرض أي من البلدين لعدوان خارجي، حسب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقوانين روسيا وكوريا الشمالية".

وقد أثار هذا الاتفاق حفيظة الغرب ولاسيما اليابان وكوريا الجنوبية في ظل التوترات المتفاقمة في منطقة المحيط الهادئ.