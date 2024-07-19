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مجلس التعاون الخليجي يدين قرار كنيست الإحتلال رفض إقامة دولة فلسطينية

مجلس التعاون الخليجي يدين قرار كنيست الإحتلال رفض إقامة دولة فلسطينية
الجمعة ١٩ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

استنكر مجلس التعاون الخليجي، مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.

العالم - فلسطين المحتلة

وأعرب أمين عام المجلس جاسم محمد البديوي، في بيان، عن استنكاره وإدانته ورفضه الشديدين لمصادقة الكنيست على مشروع القرار، وقال "إن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد انتهاكا صريحا للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويؤكد على رغبتها ومضيها قدما في تأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وطالب البديوي المجتمع الدولي بضرورة رفض واستنكار هذا القرار الجائر الذي يعبر عن نوايا قوات الاحتلال في توسيع دائرة الصراع وعدم رغبتها في الاستقرار والسلم في المنطقة، مجددا التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الشعب الفلسطيني للحصول على كافة حقوقه المشروعة.

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