رئيس النيجر يهنئ بانتخاب بزشكيان رئيسا لجمهورية ايران الاسلامية

العالم _ إیران

وجاء في رسالة رئيس المجلس الانتقالي النيجري للرئيس المنتخب : إن انتخابكم الرائع رئيساً لدولة إيران الإسلامية العظيمة يمنحني هذه الفرصة السارة للتحدث إليكم نيابة عن المجلس الوطني لحماية الوطن (NCSR)، حكومة وشعب النيجر.

وأضاف الجنرال تياني : بالنيابة عن دولة النيجر، أهنئكم بصدق على انتصاركم وأتمنى لكم النجاح الكامل في تنفيذ هذه المهمة الهامة.

وأعرب رئيس النيجر عن تمنياته بالتوفيق للسيد بزشكيان، مؤكدا في رسالة التهنئة : ان الشعب الإيراني من خلال انتخابكم رئيسًا لمصيرهم، وثقوا بكم لمواصلة العمل من أجل عظمة البلد الجميل وسعادة شعبه، تمامًا مثل أسلافكم، حفظكم الله وأعانكم في هذا المجال.

وأكد رئيس المجلس الوطني النيجري، على "أواصر الصداقة والأخوة والتعاون بين النيجر وإيران، وتابع : أعتقد اعتقادا راسخا بأن العلاقات بين البلدين ستشهد تطورات مرضية في ظل قيادتكم وأوامركم الحكيمة".