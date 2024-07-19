مراسلنا: حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية لأول مرة

العالم - خاص بالعالم

وأكد مراسلنا أن المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدفت موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، ما أدى إلى تدمير قسم منه واشتعال النيران فيه.

كما أكد الزميل حسين عز الدين أنّ استهداف المقاومة تم بصاروخ وابل الثقيل، من صناعة مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان. مشيرا الى أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله استخدام صاروخ وابل.

وأشار مراسلنا الى تنفيد حزب الله عملية أخرى، استهدف فيها مستوطنة "أبيريم" للمرة الأولى، مؤكدا أن ذلك جاء رداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا الجنوبية. موضحا أن الحزب استهدف "أبيريم" بصلية من صواريخ الكاتيوشا.