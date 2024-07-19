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'رويترز' تستخدم تكتيك 'الكذبة الكبرى' ضد إنتخابات إيران

'رويترز' تستخدم تكتيك 'الكذبة الكبرى' ضد إنتخابات إيران
الجمعة ١٩ يوليو ٢٠٢٤ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال حسام عسگری الخبير الإعلامي وأحد المقربين من الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان في حوار مع قناة العالم ردا على تقرير وكالة رويترز حول الانتخابات الأخيرة في إيران، ان الجماعات التخريبية وتجار العقوبات و متطرفي النظام الدولي غاضبون من انتصار الدكتور بزشكيان. ما جاء في تقرير وكالة رويترز بشأن "شبهة هندسة الانتخابات" هو نتيجة الغضب الغربي من فوز الدكتور بزشكيان.

العالم - إيران

وأضاف عسگری: تکرار مثل ه‍ذه العبارات "هندسة الانتخابات، إدارة الانتخابات" من قبل الإعلام الغربي ليس موضوعا جديدا و تعودنا في السنوات الأربعين الماضية منذ الثورة في جميع اللحظات التاريخية تكرار هذه العبارات.

وتابع: لقد كانت الانتخابات الرئاسية الأخيرة واحدة من أكثر الانتخابات الرئاسية تنافسية بعد الثورة الإسلامية، كما لا يمكن تجاهل أكثر من 13 مليون صوت للدكتور جليلي كمنافس للرئيس المنتخب.

وعن سبب إثارة مثل هذه الشكوك من قبل وكالة رويترز للأنباء، قال: من الطبيعي أن تثير المشاركة الحماسية للشعب الإيراني في الانتخابات الأخيرة وخلق الأمل للحكومة الجديدة قلق لأعداء الشعب الإيراني، فهم سيستخدمون أي وسيلة لخلق شعور باليأس في المجتمع الإيراني. وكما هو الحال في التقرير الأخير لرويترز، لا يوجد أي ذكر لمشاركة الشعب بنسبة خمسين بالمائة تقريبًا في الإنتخابات.

كما قال هذا الخبير المقرب من الرئيس المنتخب: كان اهتمام المرشد الأعلى للثورة في كل الانتخابات هو المشاركة القصوى للشعب ، والحمد لله اجريت الانتخابات في البلاد بصورة سليمة.

وأكد عسگری: إن أهم اهتمامات الرئيس المنتخب هو الترکیز على الوحدة الوطنية وسد الفجوات الموجودة في المجتمع، وهو يرى أنه يجب سماع صوت الـ50% الذين لم يشاركوا في الانتخابات، ويرى الرئيس المنتخب أن مشاكل البلاد يمكن حلها باستخدام طاقات الشعب كافة وفي ظل الوحدة.

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