لابيد يدعو إلى رحيل حكومة نتنياهو، لهذا السبب!

العالم – فلسطين المحتلة

وبحسب"المركز الفلسطيني للإعلام"، قال لابيد في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، إن تحطم الطائرة دون طيار في تل أبيب دليل آخر على أن هذه الحكومة لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن لسكان “إسرائيل”.

وأضاف: “من يفقد الردع في الشمال (لبنان) والجنوب (غزة) يفقده أيضا في قلب تل أبيب”.

وتابع لابيد: “لا توجد سياسات ولا خطط، كل العلاقات العامة والمناقشات تتمحور حول أنفسهم. عليهم الذهاب، وسنعرف كيف نقيم حكومة فاعلة وفعالة تعيد الأمن والقوة إلى إسرائيل”.



وقصفت القوات المسلحة اليمنية ممثلة بجماعة “أنصار الله”، فجر الجمعة، هدفاً في مدينة يافا المحتلة (تل أبيب)، وأسفر الهجوم عن مقتل مستوطن وإصابة 8 آخرين إثر انفجار المسيرة وسط يافا.

وأعلنت الجماعة يافا منطقة غير آمنة، وقالوا إنها “ستكون هدفا أساسياً في مرمى أسلحتهم وإنهم سيقومون بالتركيزِ على استهدافِ جبهةِ العدوِّ الصهيونيِّ الداخليةِ والوصولِ إلى العمق”.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن مسيرة مفخخة انفجرت في تمام الساعة الثالثة والربع من فجر اليوم وسط تل أبيب على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة، دون تفعيل صفارات الإنذار.

ويأتي الهجوم في خضمّ حملة تشنها القوات المسلحة اليمنية، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني ضد سفن مرتبطة الاحتلال الإسرائيلي وبريطانيا والولايات المتحدة.

وشددت الجماعة مراراً على أن هجماتها على ممرات الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن يأتي دعما للمقاومة في غزة، وللدفع باتجاه وقف الحرب على القطاع.

ويشن الاحتلال حرب إبادة جماعية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت أكثر من 38 ألفا و848 شهيدا، وإصابة 89 ألفا و459 آخرين معظمهم أطفال ونساء، وإلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.



