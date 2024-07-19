فيديو خاص: شهادة مروعة لأسير محرر من السجون الإسرائيلية

العالم - خاص بالعالم

ليست وليدة السابع من اكتوبر هذا ما أكد عليه الأسير المحرر مصعب عواد بما يخص الاعتداءات على الاسرى ومعاملتهم داخل السجون الاسرائيلية.

بعد قضاءه سبعة أشهر داخل السجن قبل حرب الابادة والتي كانت كفيلة بأخفاء ملامحه نتيجة الاعتداء عليه وجعله حقل تجارب لأدوية تسببت له بمرض السرطان في ساقه نتيجة الاهمال الطبي المتعمد داخل السجن.

لم تتوقف المعاناة مع نهاية الحكم بل لاحقه الاحتلال أثناء محاولته الخروج من البلاد لأجل العلاج وفي نهاية المطاف أضطر الاطباء الى بتر ساقه خشية من تدهور وضعه الصحي أكثر مما هو عليه.



طرف صناعي لم يثبط من عزيمة فسطيني وما هو الا إثبات على أن انتهاكات الاحتلال ضد الاسرى الفلسطينيين ليست مبرر للاحتلال على ما حدث في السابع من اكتوبر بل هي أسلوب انتقامي من كل ما هو فلسطيني منذ احتلالهم للأرض.

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