تعطل مطارات وبنوك ومؤسسات دولية أنحاء العالم والسبب..

العالم - خاص بالعالم

خلل تقني وفوضى واسعة اصابت العديد من دول العالم ،بسبب عطل فني اصاب خوادم تابعة لشركة كراود سترايك الاميركية،وهي شركة كبرى للامن السيبراني، ما أثر على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات في العالم. العطل الفني اصاب خوادم شركة مايكروسوفت التي اعلنت بدورها عن خلل في نظامها العام العالمي، في وقت كشفت فيه تقارير عن مواجهة عدة مطارات في العالم مشاكل تقنية.



وأعلن مطار برلين عن تأخير في تسجيل المسافرين على رحلات المغادرة بسبب خلل فني.من جانبها، كشفت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا، عن حصول مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات.بدورها قالت الداخلية الأسترالية ان الإنقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك.وتعطلت الأنظمة الإلكترونية في عدد من الشركات والمستشفيات والمصارف في لبنان.وأفادت وسائل إعلام عبرية ، عن عطل تقني عالمي يؤثر على أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء الكيان.



في السياق، أكدت شركة كراود سترايك للأمن السيبراني، علمها بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم. من جانبها، أعلنت الحكومة الألمانية أن العطل المعلوماتي الذي طال قطاعات عديدة عبر العالم ناجم عن تحديث فيه خلل أجرته مجموعة كراودسترايك الأميركية للأمن السيبراني لأحد برامجها المعلوماتية.وقالت شركة كراود سترايك إن المشكلة التي يعتقد أنها وراء انقطاع الخدمة لم تكن حادثا أمنيا أو هجوما إلكترونيا.



وأدى انقطاع تكنولوجي عالمي إلى توقف رحلات جوية وتوقف بنوك عن العمل وتوقف وسائل إعلام عن البث، في اضطراب هائل أثر على الشركات والخدمات في جميع أنحاء العالم وسلط الضوء على الاعتماد على برامج عدد قليل من مقدمي الخدمات.