شاهد.. أهم القضايا التي أثارت جدلا في العالم الافتراضي

العالم- نقطة تواصل

تحولت منطقة المواصي غرب خانيونس من ملاذ آمن مفترض إلى ساحة جديدة، هذه المنطقة التي صنفها الاحتلال بأنها آمنة للنازحين، بلحظة واحدة فقط أصبحت هدفا لآلة الإجرام الدموية.

باسلحة أميركية الصنع، القيت قنابل فتاك، مشاهد مروعة لجرحى على الأرصفة ينتظرون الاسعاف وجثامين وأشلاء متناثرة، استهدفت الخيام البسيطة للنازحين محولة ملاجئم الملاذ الآمن إلى أنقاض، حتى سيارات الاسعاف استهدفت مع المسعفين أيضا وكأنها أهوال يوم القيامة كما وصفها النشطاء في المنصات الرقمية، التي ضجت بصور هذه المجزرة، ومع انتشار الصور من أرض المجازر سادة حالة من الغضب بين رواد العالم الافتراضي فتفاعلوا على #مجزرة_مواصي_خانيونس.

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