الجمعة ١٩ يوليو ٢٠٢٤
٠٤:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. أهم القضايا التي أثارت جدلا في العالم الافتراضي

الجمعة ١٩ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

رصد برنامج نقطة تواصل قضايا، أحداث وتطورات أثارت جدلا ونقاشا في العالم الافتراضي بين النشطاء، فمنها ما حصد الهاشتاغ ومنها ما تحول إلى ترند تفاعلي بشكل كبير عبر المنشورات والتعليقات والتدوينات ومقاطع الفيديو التي يتناولها النشطاء في المنصات الرقمية، انستغرام، "X"، فيسبوك وتيك توك.

العالم- نقطة تواصل

تحولت منطقة المواصي غرب خانيونس من ملاذ آمن مفترض إلى ساحة جديدة، هذه المنطقة التي صنفها الاحتلال بأنها آمنة للنازحين، بلحظة واحدة فقط أصبحت هدفا لآلة الإجرام الدموية.

باسلحة أميركية الصنع، القيت قنابل فتاك، مشاهد مروعة لجرحى على الأرصفة ينتظرون الاسعاف وجثامين وأشلاء متناثرة، استهدفت الخيام البسيطة للنازحين محولة ملاجئم الملاذ الآمن إلى أنقاض، حتى سيارات الاسعاف استهدفت مع المسعفين أيضا وكأنها أهوال يوم القيامة كما وصفها النشطاء في المنصات الرقمية، التي ضجت بصور هذه المجزرة، ومع انتشار الصور من أرض المجازر سادة حالة من الغضب بين رواد العالم الافتراضي فتفاعلوا على #مجزرة_مواصي_خانيونس.

المزيد حول الموضوع في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

محاولة اغتيال ترامب، مسرحية ام واقع؟ مواقع التواصل تحكم..