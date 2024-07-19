شاشات الموت الزرقاء تضرب مرافق حيوية عالمية

العالم - تكنولوجيا

وقالت شركة "كراود سترايك للأمن السيبراني" إنها على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم.

ولاحقا أعلن رئيس الشركة الأميركية أنه تم "تحديد" المشكلة التي تسببت بعطل معلوماتي شل العديد من الشركات، الجمعة، عبر العالم و"يجري تصحيحها".

وكتب جورج كورتز على منصتي إكس ولينكد إن "كراود سترايك تعمل بشكل نشط مع العملاء المتضررين من ثغرة عثر عليها في تحديث واحد للمحتوى لمستخدمي ويندوز".

وقال "ليس حادثا أمنيا أو هجوما سيبرانيا" مؤكدا أنه "تم تحديد المشكلة وعزلها ونشر تصحيح".

بدورها، قالت وكالة الأمن السيبراني الفرنسية أن "لا دليل" على أن العطل التكنولوجي العالمي ناجم عن "هجوم إلكتروني".

وأوضحت وكالة "أنسي" أن "الفرق مجندة بالكامل لتحديد المؤسسات المتأثرة في فرنسا ودعمها ولتحديد مصدر هذا العطل".

من جهتها، قالت شركة "مايكروسوفت" إنها تمكنت من إصلاح سبب الخلل التقني الذي أصاب بعض التطبيقات والخدمات، لكن تداعياته ما زالت تؤثر على بعض المستخدمين، وفق تصريحها.

وقالت وكالة الطيران الأميركية إن الخطوط الجوية الأميركية أعلنت توقف حركة الطائرات بسبب مشكلة في الاتصالات.

وأكدت الإدارة الفدرالية الأميركية للطيران الأمر، حيث قالت إن شركات طيران أميركية كبرى توقف جميع رحلاتها بسبب مشكلة في الاتصالات.

كما أعلن مطار برلين، اليوم الجمعة، وقف الرحلات الجوية حتى الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، حيث قالت الشركة المشغلة للمطار، في منشور على منصة "إكس"، إن المطار يعاني من تأخير في تسجيل وصول الركاب بسبب خلل فني.

وقالت كذلك الخطوط الجوية التركية، اليوم، إنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب، وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي.

وذكر مكتب المساعدة الخاص بالشركة التركية، في منشور على منصة "إكس"، أن العمل جارٍ على حل المشكلة.

وذكرت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا أنها تواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر بجميع المطارات.

وأفادت سلطات مطار أمستردام بتأثر الرحلات الجوية بسبب خلل في أنظمة الكمبيوتر.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن 3 شركات طيران هندية أفادت بتعطل أنظمة معلوماتية.

في السياق ذاته، قالت 6 مصادر في قطاع النفط والغاز لرويترز إن عدة مقرات رئيسية لتداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة تواجه صعوبات في تنفيذ المعاملات، بسبب تعطل الإنترنت اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أكبر شركة مشغلة للسكك الحديدية في بريطانيا قولها إنها تواجه مشاكل فنية واسعة، محذرة من إلغاء رحلات بسبب ذلك.