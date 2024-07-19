رأي محكمة العدل الدولية بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية، وخلل تقني عالمي يعطل مطارات ومستشفيات

العالم - بانوراما

الملف الأول: اكدت المحكمة الدولية انها لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي في أي أرض محتلة منذ عام سبعة وستين بما فيها شرقي القدس.

وقال رئيس المحكمة نواف سلام، ان كيان الاحتلال الإسرائيلي ضم أراضي فلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، وهو بذلك ينتهك القانون الدولي في احتلاله المستمر. واضاف ان المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير قانونية وتشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة.

الملف الثاني: اعلنت شركة كراود سترايك الاميركية للأمن السيبراني التعرف على سبب الخلل التقني المعلوماتي الذي اثر على عمل مطارات وشركات وبنوك حول العالم.



واوضحت الشركة ان الخلل التقني ارتبط بتحديث يتضمن خطأ برمجيا أدى إلى مشكلات في تشغيل نظام مايكروسوفت،ونفت ان تكون المشكلة بسبب حادث امني او هجوم الكتروني.وكان عطل تكنولوجي عالمي، في أحد خوادم شركة 'كراود سترايك' تسبب في تعطل مطارات وبنوك ووسائل إعلام ومؤسسات دولية وحكومية في مختلف أنحاء العالم.

وأثر الخلل على حركة الطيران في العالم واجبرت طائرات على الهبوط اضطراريا، فيما ابلغ مستخدمو خدمات شركة مايكروسوفت عن انقطاعات واسعة النطاق. وتوقف العمل في النظام الطبي في بريطانيا، كما توقفت مقرات رئيسية لتداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت.

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