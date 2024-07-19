الاحتلال يتلقى صفعة جديدة من محكمة العدل الدولية.. التفاصيل وردود الفعل

العالم - خاص بالعالم

اكدت محكمة العدل الدولية انها لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي في أي أرض محتلة منذ عام 67 بما فيها شرقي القدس.

وقال رئيس المحكمة نواف سلام، ان كيان إسرائيل ضم أراضي فلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، وهو بذلك ينتهك القانون الدولي في احتلاله المستمر. واضاف ان المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير قانونية وتشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة.



نؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة. وعلى الدول التعاون مع الجمعية العامة ومجلس الأمن لإنهاء وجود إسرائيل غير الشرعي بالأراضي المحتلة، وعلى المنظمات الدولية عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة.



المحكمة اكدت انها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر، مشيرة إلى أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال. وأكدت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا.

وأشارت المحكمة إلى أن كيان الاحتلال سرع من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية. مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.

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وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، اكد ان محكمة العدل الدولية شددت على حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار. واضاف ان على كل الدول تحمل واجباتها في عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل. واوضح ان قرار المحكمة سيساعد في محاصرة الذين يصرون على إنكار حقوق الشعب الفلسطيني.



رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اعتبر ان قرار المحكمة الدولية كاذب. فيما دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، الى فرض السيطرة بشكل كامل على الضفة الغربية.