شاهد.. مستوطنات جديدة في مرمى صواريخ حزب الله

العالم - خاص بالعالم

عمليات وضربات مكثفة وصل تعدادها لاثنتي عشرة عملية حتى إعداد التقرير نفذتها المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع ومستوطنات الاحتلال في تصعيد يواجه تصعيد الاحتلال في استهداف منازل المدنييين في القرى الجنوبية اللبنانية.

فردا على ‌‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت المدنيين في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا ‌‏قصفت ‏المقاومة الإسلامية في لبنان ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا ولأول مرة ثلاث مستوطنات جديدة هي أبيريم، نيفيه زيف ومنوت شمال فلسطين المحتلة . وفيما أكد إعلام الاحتلال إصابة مبان جراء اطلاق عشرات الصواريخ من لبنان وسقوطها في الجليل استهدفت المقاومة بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا والفلق مرابض مدفعية الاحتلال في خربة ماعر وانتشارا لجنوده في محيطها.

وبصاروخ بركان استهدف مجاهدو المقاومة انتشارا للجنود في محيط ثكنة ‏راميم. وردا على ‌‏اعتداءات الاحتلال التي طالت بلدتي حولا ‌‏وبليدا استهدفت ‏المقاومة مباني يستخدمها جنوده في مستوطنة المنارة ‌‏في الجليل الأعلى وأصابتها إصابة مباشرة.



وبمسيرة ‏هجومية انقضاضية استهدفت المقاومة منظومة فنية في موقع العباد وأصابتها بدقة ما أدى إلى تدميرها. كذلك استهدفت مواقع المطلة والمرج ورويسة القرن ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة والسماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.



وكانت المقاومة استهلت عملياتها باستهداف موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ وابل الثقيل وهو من صناعتها ما ‏أدى إلى إصابة الموقع وتدمير قسم منه واشتعال النيران فيه.‏