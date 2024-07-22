كاميرا العالم ترصد آثار الإستهداف الإسرائيلي لخيمة النازحين في دير البلح

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى استهداف الغارة الإسرائيلية لمكان خيم للصحفيين وخيمة للنازحين الفلسطينيين، ما ادى الى استشهاد مواطن وإصابه عدد آخر، مبينا ان الواقع صعب في هذه المنطقة.

وأوضح مراسلنا أن الخيمة التي استهدفها الإحتلال لا تبعد عن خيمه قناة العالم إلا بضع أمتار مشيرا الى آثار الدماء في الخيمة وفي مداخل مستشفى شهداء الاقصى، حيث تتوسط خيمة النازحين بين خيام الصحفيين الفلسطينيين وهو تحدي واضح من الاحتلال الاسرائيلي باستهداف المواطنين الفلسطينيين وتأكيدا على انه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة.

ونوه مراسلنا إلى تسبب الغارات الإسرائيلية بضرر كبير على الفلسطينيين وخيامهم حيث تظهر آثار الدماء والصاروخ الإسرائيلي في المكان موضحا قيام الاحتلال باستهداف هذه الخيمة في وسط النهار في ظل وجود اعداد كبيرة من النازحين، كما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي خياما بجانب خيمة أخرى للصحفيين بمحيط المستشفى.

ويواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي مخلفا أكثر من 129 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح أغلبهم من الأطفال والنساء.

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