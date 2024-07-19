فيديو خاص: صنعاء تجدد العهد مع الشعب الفلسطيني

العالم - مراسلون

بزخم شعبي واسع تكتض الساحات اليمنية مجدداً مناصرة للشعب الفلسطيني وتضامناً مع غزة ضد ما تتعرض له من جرائم مستمرة من قبل الكيان الإسرائيلي، فحشود اليمنيين في مختلف المحافظات تجدد الإدانة والاستنكار لوحشية الكيان وارتكابه المجازر المروعة بحق الغزاويين، إلى جانب فرض الحصار الخانق على أهالي القطاع.

وحيث جموع المتظاهرين في صنعاء وصعدة والحديدة وتعز وإب وحجه وذمار وعدة محافظات حيّت الحشود دور جبهات المقاومة المساندة لفلسطين في لبنان والعراق، كما باركت عمليات الجيش اليمني المتصاعدة ضد الكيان الصهيوني وحلفائه، وآخرها العملية العسكرية النوعية المتمثلة في قصف أهداف مهمة في تل أبيب.

المتظاهرون اليمنيون أشادوا أيضًاً باستمرار الحراك الشعبي المناصر لفلسطين في المغرب والأردن وتونس والبحرين، داعين الشعوب إلى التحرك الواسع لنصرة فلسطين بكل الطرق المتاحة، ومستنكرين تخاذل بعض الأنظمة العربية، بل وتواطؤها مع الكيان في تسيير الجسر البري لإمداده بالغذاء.

وتثبت مثل هذه المواقف الشعبية والعسكرية، تأكيدَ اليمنيين بمواصلة مسار دعم وإسناد قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية على مختلف المستويات، حتى يوقف الكيان الإسرائيلي عدوانه وحصاره على القطاع.