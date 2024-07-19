ما هي نتائج مباحثات صفقة تبادل الاسرى بين الاحتلال والمقاومة؟

العالم - الاحتلال

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوسطاء أخبروا حركة حماس بألا تتأثر بتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن المفاوضات، معتبرين أن بعضها لأغراض سياسية فقط، مؤكدة في الوقت نفسه أن قرار المفاوضات يبقى بيد نتنياهو وهو متمسك بموقفه.

من جهتها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن تل أبيب ستجد صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشروط نتنياهو الجديدة.