إمرأة مسنّة فلسطينية تروي للعالم كيف إعتدى عليها المستوطنون!

العالم – خاص بالعالم

لم يعد هؤلاء الأطفال في مأمن كما هي عائلاتهم، التي تسكن منطقة شعب البطم بالخليل جنوب الضفة، بسبب اعتداءات المستوطنين بحقهم، والتي كان آخرها الاعتداء على أسرة الحاجة وضحة النجار، التي نجت من الموت بعد أن تكالبت عليها مجموعة من المستوطنين بالهراوات أثناء محاولتها حماية أحد أقربائها من ضرب المستوطنين، فأصيبت بالرأس بجروح بليغة، أقعدتها على سرير الشفاء.



ما يزيد عن ثلاثين عائلة تتجذر بأرضها الممتدة لحمايتها من الاستيطان، تعاني الأمرين جراء استهدافها المستمر بغية ترحيلها من أراضيها، التي توارثتها منذ أكثر من 100 عام، لكن الرد على سياسات الاحتلال هو الثبات، إلى ما لا نهاية.



شعب البطم واحد من مئات التجمعات النائية جنوب الخليل، التي يسخر الاحتلال فيها المستوطنين لتحقيق مكاسب سياسية، ويوفر لهم الحماية الكاملة.

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