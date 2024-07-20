محكمة العدل الدولية: الإحتلال ينتهك القانون الدولي.. الحزب الديمقراطي: دعوات لانسحاب بايدن

العالم - بانوراما

ووصف مسؤولون في الكيان المحكمة بانها مؤسسة سياسة معادية للسامية.

في المقابل دعت حركة حماس إلى التحرك الفوري على المستوى الدولي لوقف مسلسل الإرهاب الإسرائيلي وتنفيذ كل القرارات التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

هذا واعتبر مراقبون أن الراي الذي صدر عن المحكمة يؤسس لتحرك دولي من أجل الضغط لإنهاء الاحتلال ووقف كل الممارسات التي تهدف إلى إلغاء القضية الفلسطينية.



وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: مطالبة35 عضوا ديمقراطيا في الكونغرس الأميركي الرئيس جو بايدن إلى الانسحاب من السباق الرئاسي.

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هذا وتتزايد الضغوط على بايدن من أجل التنحي وتسمية مرشح بديل يستطيع منافسة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وكشفت تقارير أن بايدن يشعر بالخيانة من قبل قادة الحزب الديمقراطي، لاسيما بعد دخول رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي على الخط، وطلبها من بايدن الانسحاب إنقاذا لمستقبل الحزب.

في المقابل قالت مصادر إنه من المتوقع رضوخ بايدن للضغوط وإعلانه الانسحاب ودعم نائبته كامالا هاريس لمواصلة السباق الرئاسي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.