فيديو خاص: هجوم جديد للمستوطنيين على قرى الضفة الغربية

العالم - مراسلون

استكمالا لسلسلة الهجمات الاستيطانية على الضفة الغربية هاجم مستوطنون بلدة حوارة الى الجنوب من مدينة نابلس احتجاجاً على اعادة فتح محلاً تجارياً اغلقه الاحتلال في شهر اكتوبر من العام المنصرم في البلدة الى جانب ذلك حاصر جيش الاحتلال البلدة ومنع الطواقم الطبيه من الدخول لها في الوقت الذي كان به المستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم دون قيود.

تغول الاحتلال الإسرائيلي وتصعيد إجراءاته الى جانب حماية المستوطنين وتأمين سبل الراحة لهم في اعتداءاتهم على القرى الفلسطينيه في الضفة الغربية دليل واضح على مسابقته للزمان لضم الضفة الغربية والعمل على التوسع الاستيطاني على حساب تهجير الفلسطينيين.

صعود واضح في وتيرة جرائم المستوطنين وخطورتها، وإحراق المنازل والأراضي الزراعية، وإتلاف ممتلكات المواطنين حيث نفذوا من بداية العام الجاري أكثر من 1334 اعتداء واستشهد خلالها 7مواطنين مما يؤكد ان هدف الاحتلال هو نقل ما يجري من حرب إبادة جماعية الى الضفة الغربية.