"يديعوت أحرونوت" تكشف تفاصيل جديدة حول هجوم "يافا" اليمنية على تل أبيب

العالم-الاحتلال

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن التفاصيل الجديدة حول هجوم الطائرة بدون طيار الليلة على مبنى سكني في وسط تل أبيب، والتي قتل فيها شخص اسمه يفغيني برادر، تشير إلى أنها أطلقت على ما يبدو من اليمن وقطعت حوالي 2000 كيلومتر.

وبينت الصحيفة أن "بعض الطرق التي سلكتها المسيّرة كانت جديدة مقارنة بالحوادث السابقة، من أجل جعل الأمر صعبا ومربكا لأنظمة الكشف في الجيش الإسرائيلي".

وحسب "يديعوت أحرونوت"، كان الرأس الحربي للطائرة بدون طيار "صغيرا نسبيا ويحتوي على عدة كيلوغرامات من المتفجرات"، وهذا "سمح برحلة طويلة، ونتيجة لذلك كان مدى الضرر محدودا".

ولا "يزال مسار الرحلة الكامل قيد التحقيق، ولكن وفقا للتقييمات الأولية للجيش الإسرائيلي، مرت الطائرة بدون طيار أيضا عبر سيناء وعبرت البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الجنوبي لإسرائيل"، وفق الصحيفة.

ووقع الانفجار فجر الجمعة، على بعد حوالي 100 متر من مجمع المكتب الفرعي للسفارة الأمريكية.

وأصدرت القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم، بيانا حول هذه العملية، أعلنت فيه أن "سلاح الجو المسير في القوات المسلحةِ اليمنية نفذ عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمةِ في منطقة يافا المحتلة ما يسمى إسرائيليا تل أبيب".

وأوضح البيان أنه تم تنفيذ العملية "بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".