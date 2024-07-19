مع تزايد الدعوات بالتنحي.. بايدن يؤكد العودة إلى مسار الحملة الانتخابية الأسبوع المقبل

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وجاء إعلان بايدن في الوقت الذي يتعامل فيه مع تداعيات إصابته بكورونا والدعوات المتزايدة من الديمقراطيين له بالانسحاب.

وقال بايدن في بيان: "أتطلع إلى العودة إلى مسار الحملة الأسبوع المقبل لمواصلة الكشف عن التهديد الذي تشكله أجندة مشروع 2025 لدونالد ترامب مع الدفاع عن سجلي الخاص والرؤية التي لدي لأمريكا رؤية ننقذ فيها ديمقراطيتنا ونحمي حقوقنا وحرياتنا ونخلق الفرص للجميع".

وأضاف الرئيس الأمريكي "أن المخاطر كبيرة والاختيار واضح.. معا سنفوز".

وانتقد الرئيس أيضا الخطاب الرئيسي الذي ألقاه ترامب ليلة الخميس في المؤتمر الوطني الجمهوري، قائلا "إن الرئيس السابق ركز على مظالمه الخاصة، دون خطة لتوحيدنا أو خطة لتحسين حياة العمال".

وتابع بايدن قائلا: "في الليلة الماضية، رأى الشعب الأمريكي دونالد ترامب الذي رفضه قبل أربع سنوات".

وأردف بالقول: "ترامب وضع رؤية مظلمة لمستقبل أمريكا ونحن معا كحزب وكدولة، يمكننا أن نهزمه في صناديق الاقتراع وسوف نفعل ذلك".

وجاءت تصريحات بايدن في الوقت الذي تتزايد الدعوات بتنحيه عن سباق الرئاسة، حيث لا يزال الديمقراطيون منقسمين بشأن ما إذا كان بايدن قادرا على هزيمة ترامب في نوفمبر.