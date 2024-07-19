بلينكن: وقف إطلاق النار في غزة يقترب من خط النهاية

العالم-الامريكيتان

وتعمل الولايات المتحدة مع قطر ومصر لمحاولة ترتيب وقف لإطلاق النار في غزة من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين منذ السابع من أكتوبر وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وصرح بلينكين في منتدى "أسبن للأمن" في كولورادو بأن حماس وإسرائيل وافقتا على إطار وقف إطلاق النار الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو بعد الكثير من الضغط والدبلوماسية.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا: لكن هناك بعض القضايا تحتاج إلى حل".

وأردف بلينكن بالقول "أعتقد أننا أصبحنا داخل العشرة ياردات ونتجه نحو خط النهاية للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن إلى ديارهم ويضعنا على مسار أفضل في محاولة لبناء سلام واستقرار دائمين".

وأوضح الوزير الأمريكي أنه "لا تزال هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى حل.. والتي تحتاج إلى التفاوض.. ونحن في خضم القيام بذلك على وجه التحديد".

وردا على سؤال حول زيارة نتنياهو لواشنطن، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإن من الأهمية بمكان أن تكون هناك خطة واضحة لما يلي ذلك ومن المرجح أن تركز المناقشات مع نتنياهو على ذلك.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي في 24 يوليو.