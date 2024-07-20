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مسيرة يافا وتهديد عمق الكيان

السبت ٢٠ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

ما أهمية الضربة اليمنية لقلب تل أبيب واختراق الخطوط الحمر للكيان باعتراف قادته والعمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة؟

العالممع الحدث

ماذا يعني هذا الإرباك الداخلي الذي أصاب عمق الكيان بمسيرة كبيرة مفخخة غير بعيدة عن المقر التابع للسفارة الأميركية؟

كيف يقرأ الإسرائيليون إعلان منطقة يافا المحتلة غير آمنة بحسب اللواء سريع، وأنها ستكون هدفا أساسيا في مرمى القوى اليمنية؟

ما الرد الإسرائيلي المتوقع على الهجوم ضد من يمس بدولة الكيان بحسب وزير الحرب، والإعلام الإسرائيلي يقول اليوم تل أبيب وغدا منصة الغاز؟

وتستضيف هذه الحلقة في الاستوديو ببيروت مستشار العلاقات الدولية د.قاسم حدرج، ومن رام الله الخبير بالشؤون الإسرائيلية فراس ياغي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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