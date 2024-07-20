جبهات الإسناد المتعددة جعلت الاحتلال غير قادر حتى عن الدفاع عن نفسه + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" وصف فراس ياغي أن قرار محكمة العدل الدولية مطالبة الاحتلال بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة ووضع حد للاحتلال بأنه قرار غير مسبوق يؤكد على أن دولة إسرائيل أصبحت منبوذة على مستوى العالم وأنها دولة فصل عنصري تتعامل بالتمييز العنصري.

ونوه أنه يمكن استخدام هذا القرار بشكل حقيقي وقانوني عبر كل المنظمات الدولية في مقاطعة و مواجهة الكيان الإسرائيلي، وأوضح: أصبح لدى كل المنظمات الحقوقية في العالم ولدى الدول التي تدعم القضية الفلسطينية سلاحاً قانونياً دولياً مجمع عليه، لأن المحكمة ملزمة ولأنها ناتجة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبشأن استهداف القوات المسلحة اليمنية لعمق الكيان الإسرائيلي أشار إلى أن: إسرائيل الدولة التي تبحث عن الأمان والتي رفعت شعار التحديث الأمني بحيث يكون هناك صفر تهديد على إسرائيل من الجبهات الداخلية والملاصقة فقد أصبحت كل إسرائيل اليوم غير آمنة وليست فقط كريات شمونا أو سديروت أو غلاف غزة.

ولفت إلى أن: هذا يؤكد على أن استراتيجية وضع إسرائيل فيها حلقة نار كاملة من جبهات متعددة تسند غزة قد وضعت إسرائيل في موقف غير قادر حتى عن الدفاع عن نفسها، بحيث أن حتى الولايات المتحدة الموجودة أصلا في البحر الأحمر لم تستطع أن تكتشف الطائرة اليمنية المسيرة.

وشدد على أنه وبالتالي فإن هناك معضلة أمنية حقيقية لإسرائيل، وقال: هذه الرسائل التي أرسلتها جبهات الاسناد إلى الداخل الإسرائيلي هي إشارة للجهاز الأمني الإسرائيلي بأن علية أن يضغط على نتنياهو ليذهب إلى صفقة ويوقف حمام الدم في قطاع غزة، و أن هذه فرصة إسرائيل لكي تذهب بهذا الاتجاه وبالتالي يتم وقف كل الجبهات التي تواجهها إسرائيل.

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