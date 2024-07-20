الرئيس المنتخب يلتقي اسرة الشهيد سليماني 

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وأشاد بزشكيان في هذا اللقاء بالمكانة السامية للشهيد سليماني وقال: نهج الشهيد الحاج قاسم سليماني كان نهج الوحدة والتعاطف، لم يصطدم مع أحد ولم يستبعد أحدا. ولم تكن هناك رائحة انقسام في أي من رسائله وكلماته. يجب أن نحل مشاكل البلاد باتباع نهج الشهيد والتمسك بالوحدة.

واعتبر الشهيد سليماني نموذجا للجهاد والورع، وأعرب عن أمله في أن يتمكنوا في الحكومة الجديدة من خدمة الشعب بأمانة .

وفي نهاية هذا اللقاء الذي سادته الصميمية قدمت عائلة الشهيد سليماني لوحة لصورة سيد شهداء المقاومة للرئيس المنتخب.