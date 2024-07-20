هجمات جديدة في البحر الأحمر واصابة سفينة شحن

العالم- البحرين

وأضافت البحرية البريطانية أن هجوما آخر استهدف سفينة على بعد 64 ميلا بحريا شمال غربي المخا في اليمن.

يأتي هذا الهجوم، على السفينة في البحر الأحمر، بعد نحو 24 ساعة على تضرر سفينة شحن بعد هجوم للقوات اليمنية استهدفها في خليج عدن.

جاء الهجوم، الذي وقع أثناء الليل، على سفينة الشحن لوبيفيا بينما أعلنت القوات المسلحة اليمنية مسؤوليتها عن هجوم جوي طويل المدى بطائرة مسيرة في وسط تل أبيب أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.

وفي يونيو قصفت القوات المسلحة اليمنية ناقلة بصواريخ وقارب مسير ملغوم مما أدى إلى غرقها.