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البحرية البريطانية:

هجمات جديدة في البحر الأحمر واصابة سفينة شحن

هجمات جديدة في البحر الأحمر واصابة سفينة شحن
السبت ٢٠ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية -اليوم السبت- إنها تلقت تقريرا عن هجوم صاروخي استهدف سفينة شحن على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية.

العالم- البحرين

وأضافت البحرية البريطانية أن هجوما آخر استهدف سفينة على بعد 64 ميلا بحريا شمال غربي المخا في اليمن.

يأتي هذا الهجوم، على السفينة في البحر الأحمر، بعد نحو 24 ساعة على تضرر سفينة شحن بعد هجوم للقوات اليمنية استهدفها في خليج عدن.

جاء الهجوم، الذي وقع أثناء الليل، على سفينة الشحن لوبيفيا بينما أعلنت القوات المسلحة اليمنية مسؤوليتها عن هجوم جوي طويل المدى بطائرة مسيرة في وسط تل أبيب أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.

وفي يونيو قصفت القوات المسلحة اليمنية ناقلة بصواريخ وقارب مسير ملغوم مما أدى إلى غرقها.

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