إعلام الاحتلال يكشف قدرات طائرة 'يافا' اليمنية

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن تقديرات إسرائيلية تفيد بأن المُسيرة سلكت في بعض الأحيان مسارات جديدة مقارنة بالمرات السابقة، لتضليل أنظمة الكشف والرصد التابعة للجيش الإسرائيلي.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية فقد تم تصميم رأس الطائرة الحربي الذي يزن بضعة كيلوغرامات بما يتلاءم مع رحلة طويلة متوقعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل التحقيق في مسار الرحلة بالكامل. ولكن وفقًا للتقديرات الأولية، فقد مرت المُسيرة عبر سيناء، وعبرت البحر الأبيض المتوسط أمام الساحل الجنوبي لفلسطين المحتلة.

ومن ثم حلقت على ارتفاع منخفض، وعند وصولها إلى شواطئ تل أبيب، هبطت إلى ارتفاع عدة عشرات من الأمتار فوق خط المياه، حتى لا يتم اكتشافها، وفق الصحيفة.

بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي -عبر منصة إكس- أن وزن المُسيرة قدر بنحو 10 كيلوغرامات، وقد سارت 10 ساعات تقريبا أثناء رحلتها من اليمن إلى تل أبيب.

وفجر الجمعة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل إسرائيلي وإصابة 10 آخرين إثر سقوط مُسيرة وسط تل أبيب، على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم، وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن المسيرة من "طراز يافا لا تستطيع الرادارات كشفها" مؤكدا أن القوات اليمنية تملك بنك أهداف في فلسطين المحتلة، وأنها ستمضي في ضربها تباعا.

وهذه المرة الأولى التي تقر فيها "إسرائيل" بتعرض تل أبيب لضربة جوية بمسيرة قادمة من اليمن منذ بدء القوات المسلحة اليمنية عملياتها ضد أهداف داخل "اسرائيل" وسفن مرتبطة بها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تشن القوات المسلحة اليمنية عمليات ضد السفن المرتبطة بالكيان الاسرائيلي في البحر الأحمر دعما لقطاع غزة.