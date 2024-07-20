عشرات الشهداء بغارات عنيفة متواصلة على غزَّة

العالم _ فلسطين

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38884 شهيدًا و89459 إصابة منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

وفي أحدث التطورات الميدانية، ذكرت مصادر طبية، أن 8 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال قصفت منزل عائلة عياد في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، مما أسفر عن 5 شهداء و10 مصابين. وتسبب القصف الإسرائيلي في تدمير واسع طال المكان.

وذكرت مصادر طبية أن 4 فلسطينيين -بينهم طفلان- استشهدوا في قصف إسرائيلي على جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكدت المصادر استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج وسط القطاع.

وأضافت، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمدنيين في مدينة دير البلح وسط القطاع، وأضاف أن الغارة سببت دمارا واسعا في ممتلكات السكان.

وفي رفح جنوبي القطاع، استهدفت قوات الاحتلال المنطقة بقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات.

وقالت مصادر ميدانية، أن طائرات الاحتلال استهدفت مصنعا لعائلة حلس وسط القطاع. وأضاف أن القصف استهدف أيضا منزلين لعائلة المغازي والغول على مدخل منطقة الزوايدة، مما أدى إلى اندلاع حرائق في المكان. وقد نجحت طواقم الدفاع المدني في السيطرة على الحرائق من دون تسجيل أي إصابات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.