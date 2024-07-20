ارتفاع ضحايا الضفة الغربية الی 580 شهيد

العالم - فلسطين

تصعيد أدى إلى استشهاد نحو خمسمئة وثمانين فلسطينياً، وإصابة أكثر من خمسة آلاف وثلاثمئة وخمسين آخرين، منذ بداية الحرب. كان آخرهم، استشهاد الاسير المحرّر ابراهيم حمزة الزعاقيق برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر جنوبي الضفة الغربية.

الزعاقيق، استشهد متأثراً بإصابته بالرصاص الحي في الرأس، خلال اقتحام القوات الاسرائيلية البلدة قبيل منتصف الليل وسط إطلاق الرصاص الحي صوب الشبان. لتعمّ حالة من الغضب الشديد في بيت أمر، وخرجت مسيرة حاشدة وسط البلدة ردد المشاركون فيها هتافات منددة بجرائم الاحتلال.

إلى ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين باختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال شرق مدينة طولكرم وأحياء بيت لحم مستخدمةً قنابل الغاز المسيل للدموع في المواجهات.

وكذلك الحال بالنسبة لمخيم الدهيشة، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز على منازل المواطنين لدى اقتحامها أطراف المخيم.

مواجهات مماثلة اندلعت في بلدتي بيت دجن شرق نابلس، وكفر قدوم شرق محافظة قلقيليا، وقامت القوات الاسرائيلية بقمع مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان في هاتين القريتين.

أما في جنين، فتصدت كتائب شهداء الأقصى للقوات المقتحمة لبلدة جبع وخاضوا معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

انتهاكات إسرائيلية مستمرة بحق الفلسطينيين، شارك فيها المستوطنون الصهاينة، حيث اعتدوا على تجمّع في منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل بالعصي والهراوات ما أدى إلى إصابة سيدة وشباب، فيما أطلق مستوطنون قطعان أغنامهم في مزارع فلسطينيين بقرية سوسيا بمسافر يطا مما ألحق ضرراً كبيراً بأشجار الزيتون والمحاصيل الزراعية.