مراسل العالم: ليلة دامية بامتياز في معظم قطاع غزة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أشار الزميل محمد البلبيسي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يكثف من غاراته على مناطق مختلفة من شمال ووسط وجنوب القطاع حيث كل هذه الأماكن تلقت الليلة الماضية ضربات قاسية، واصفا إياها بالليلة الدامية بامتياز، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع، وخاصة مخيم النصيرات حيث يتركز فيه القصف الإسرائيلي منذ عدة أيام.

وقال مراسلنا: الواقع مؤلم جدا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يركز باستهدافه على المنازل المأهولة بالسكان، وعلى المدارس التي تؤوي النازحين، على الخيام الممتلئة بالناس.

وأضاف أنه وبالمحصلة فإن الأعداد من الشهداء والجرحى كبيرة، وقال: نتحدث عن 28 شهيدا في ليلة واحدة.. هذا عدد كبير جدا في الحرب الإسرائيلية المتواصلة التي تركز فيها هذه الأيام على المدنيين والنازحين والمنشآت المدنية والخيام ومراكز الإيواء.. ولا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة.

وأشار أنه و في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي فلم يعد الموت بالنار ليس هو الوسيلة الوحيدة للموت في قطاع غزة، مضيفا إنه هناك واقع إنساني مؤلم بسبب انتشار المجاعة ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وقال إن هناك عدد كبير من حالات الوفاة بسبب نقص الدواء و نقص الغذاء وإحكام السيطرة والحصار بمنع إدخال المواد الغذائية والأدوية إلى شمال قطاع غزة.

كما أكد انتشار الأمراض منها مرض الكوليرا ومرض إلتهاب الكبد الوبائي، بالاضافة إلى الأمراض الجلدية التي تنتشر بشكل مخيف في مخيمات النزوح بسبب قلة وشح مصادر المياه، وقال: والمعاناة الأكبر والأصعب هي عملية البحث عن المياه الصالحة للشرب في مناطق مختلفة من قطاع غزة لا سيما منطقة دير البلح الأكثر اكتظاظا بالسكان.

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