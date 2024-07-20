هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟

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جميع الخبراء العسكريين على اتفاق، ان استهداف القوات المسلحة اليمنية، قلب مدينة تل أبيب بطائرة مسيرة يعد من أخطر العمليات التي يتعرض لها الكيان منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. فرغم ان الهجوم لم يسفر الا عن مقتل شخص واحد واصابة اخرين، الا انه كشف عن وجود قدرات هائلة تمتلكها فصائل المقاومة ومنها القوات المسلحة اليمنية، لم تستخدم الى الان، كما كشف عن عجز منظومة الدفاع الجوي المتعددة الطبقات في الكيان، والتي كانت تعطي للمستوطنين شعورا بالامان، وهو أمان ما اسرع ما تبخر، وباتت كل "اسرائيل" مكشوفة، فلا امتياز لتل ابيب على مستوطنات غلاف غزة او شمال فلسطين المحتلة.

مسيرة "يافا" داست على "نظرية الردع الإسرائيلية"، بعد أن كسرها "هدهد" حزب الله، فالكيان بات في مواجهة محور يمتلك قدرات لم تخطر على بال "اسرائيل" وحماتها، ففي الوقت الذي قطعت فيه مسيرة "يافا" اليمنية اكثر من 2000 كيلومتر في 9 ساعات دون ان تكشفها الرادارات الامريكية والبريطانية و"الاسرائيلية"، مازال الخبراء العسكريون في الكيان الاسرائيلي، يعتقدون ان مسيرة "يافا" ليست سوى مسيرة "صماد3"، بينما المعروف ان اقصى مدى تصل اليه مسيرة "صماد 3" ، هو 1700 كيلومتر.

مسيرة "يافا" اليمنية، وضعت الكيان الاسرائيلي في مأزق كبير، فزعماء الكيان ومن اجل حفظ ما تبقى من ماء وجههم، اخذوا يهددون بالرد المباشر على الضربة اليمنية، و"عدم ترك الأمر للأميركيين"، ومنهم وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، متناسين ان اليمن يتعرض منذ اكثر من 7 سنوات لعدوان شامل، كما يتعرض منذ شهور لقصف امريكي بريطاني متواصل، دفاعا عن الكيان الاسرائيلي، دون ان يؤدي هذا القصف الوحشي، لوقف الدعم اليمني لاهل غزة، فماذا يمكن ان يضيف كيانهم العاجز، من ضغط الى الضغط الذي يمارسه اسيادهم الغربيين على اليمنيين.

مأزق الكيان الاسرائيلي، بعد مسيرة "يافا" يتمثل، في عدم وجود خيارات كثيرة امامه للرد على الضربة اليمنية، فهو يتخوف من أن يؤدي الرد على اليمن بشكل مباشر إلى دفع اليمنيين أكثر لتكثيف هجماتهم، بالإضافة إلى إشعال جبهات أخرى، وخاصة مع حزب الله والمقاومة العراقية، عندها لا يكون بمقدور الكيان الاسرائيلي الحرب على عدة جبهات، وفي حال لم يرد الكيان عندها سيكرس حال الضعف لديه، ويكون عرضة لمزيد من الضربات ايضا.

الحصيلة التي وصل اليها معظم الخبراء، وهي انه ليس امام الكيان، الا وقف العدوان على غزة، فهذا الكيان استنفد كل ما في ترسانات الغرب من اسلحة، وما في خزائنه من اموال، دون ان يحقق اي من اهداف عدوانه على غزة المحاصرة فحسب، بل بات قلب كيانه اليوم مهددا، دون ان يملك القدرة على دفع هذا التهديد. معضلة الكيان هذه ستزيد الضغط على نتنياهو المتغطرس وعصابته الحاكمة لوقف عدوانهم الوحشي على غزة، والقبول بصفقة مع المقاومة الفلسطينية، تُنزل نتنياهو ورهطة من الشجرة، التي تسلقوها بتحريض امريكي، ظنا منهم ان محور المقاومة سيترك غزة لوحدها، وهو امر لم ولن يحدث، وسيأتي اليوم الذي يعض فيه نتنياهو على يديه من الندم، لانه لم يبتلع "طوفان الاقصى"، من اجل الاحتفاظ بالكرسي، ويعري ارهاب واجرام ووحشية كيانه امام العالم، ويحرج داعميه.

أحمد محمد