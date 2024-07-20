قادة القوات المسلحة الإيرانية يلتقون محمد مخبر

العالم - ايران

والتقى اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، واللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، واللواء سيد عبد الرحيم موسوي القائد العام للجيش والعميد أحمد رضا رادان القائد العام لقوى الأمن الداخلي والعميد محمد رضا أشتياني وزير الدفاع، اليوم السبت، المشرف على الرئاسة الإيرانية محمد مخبر، وثمنوا أداء حكومة الشهيد ابراهيم رئيسي.

وفي هذا اللقاء، أعرب القادة، عن تقديرهم للإجراءات التي اتخذها الرئيس الراحل للتنسيق المناسب بين إدارات البلاد المدنية والعسكرية من أجل تعزيز البنية التحتية للبلاد وقدراتها الدفاعية، وقالوا: إن الشهيد رئيسي، رغم عدم وجود أي خبرة مباشرة له في العمل بالقوات المسلحة، إلا أنه خلال فترة قصيرة بعد توليه منصب رئيس الجمهورية، استطاع أن يظهر إشرافاً عاليا للغاية فيما يتعلق بالقضايا العسكرية والدفاعية. وكان يقدم أفكاراً مفيدة للغاية في الاجتماعات المتعلقة بقضايا الأمن والدفاع، بما في ذلك اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي.

وفي هذا الصدد قال اللواء باقري: إن مرحلة الحكومة الثالثة عشرة كانت فترة مميزة للبنية الدفاعية للبلاد وقدرة القوات المسلحة على الدفاع عن البلاد وتأمينها؛ هذه الفترة كانت مميزة. لقد رأينا العديد من الحكومات، لكن هذه الحكومة قامت بعمل عدة سنوات في ثلاث سنوات فقط.

بدوره قال محمد مخبر: إن القوات المسلحة هي أحد أكثر سواعد إدارة البلاد فعالية، وكلما واجهت البلاد نقصاً، كانت القوات المسلحة تساعد الحكومة وتقدم الخدمات للشعب.

من جهته قال اللواء موسوي: إن القوات المسلحة والحكومة الثالثة عشرة كانت بمثابة عائلة واحدة. إن تصرف السيد مخبر، خاصة خلال هذه الأيام الخمسين، سيخلد في تاريخ الجمهورية الإيرانية.

كما قال اللواء سلامي إن الحكومة الـ13 كانت معنا بالكامل في مسدان المقاومة؛ كما أنها وفرت مساحة مناسبة للحرس الثوري والتعبئة في تقديم الخدمات.