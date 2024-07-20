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مصدر عسكري اسرائيلي اعتبر أن هجوم المسيّرة اليمنية يافا على تل أبيب يعد بمثابة السابع من أكتوبر/تشرين الأول لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي.وحسب ما أوردته صحيفة كالكاليست ، فإن نجاح القوات اليمنية بإطلاق مسيّرة مفخخة تقطع مسافة أكثر من ألفي كيلومتر وتصل حتى وسط الكيان يعدّ فشلا مدويا لأنظمة الدفاع الجوي، وينذر بانتهاء عصر السماء الصافية، في إشارة إلى طبقات أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي الكيان الإسرائيلي.



واعتبر المحلل العسكري الاسرائيلي يوآف زيتون في مقال لصحيفة يديعوت احرونوت، ان ضرب تل أبيب بطائرة مسيرة يمنية مفخخة يكشف عن ثغرة أمنية كبيرة ويسلط هذا الحادث الضوء على فشل كبير في أنظمة الدفاع الجوي .



كما أكدت صحيفة معاريف أن مسيرة يافا، هي طلقة البداية مشددة على أن اليمنيين كشفوا سلاحا كاسرا للتوازن، ورأت أن هذا الاستهداف يشير الى مرحلة جديدة في الحرب والآخذة باتخاذ هيئة حرب متعددة الساحات.



وضمن حرب متعددة الساحات يتخوف جيش الاحتلال الاسرائيلي من ان الكيان سيكون عرضة لالاف من المسيرات الهجومية النوعية في حال اندلاع الحرب الكبرى، من لبنان وسورية والعراق واليمن،وهو ما يمكن ان يؤدي الى خسائر هائلة لن تستطيع الجبهة الداخلية الصمود امامه.

واقع اشارت اليه صحيفة نيويورك تايمز الاميركية، نقلا عن خبراء عسكريين اسرائيليين، الذين قالوا إن الهجوم الذي حطم الهدوء في الصباح الباكر في تل أبيب، يكشف عن ضعف في نوع من الأسلحة.الخبراء شددوا على أن هذا الضعف قد يلعب دورا رئيسا في حرب يخشاها الإسرائيليون مع حزب الله في لبنان.

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