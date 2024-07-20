شاهد.. البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات على سموتريش وبن غفير

العالم - خاص بالعالم

'مجموعة تمرور للأبحاث' التي نشرت البحث أشارت إلى أنه على الرغم من الاستثمارات الضخمة التي خصصتها حكومة نتنياهو لدعم المشروع الاستيطاني وحرصها على إضفاء صبغة قانونية على عشرات البؤر الاستيطانية.

وعلى الرغم من الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين، فإن نسبة تمثيل اليهود الديموغرافي في منطقة 'ج'، التي تشكل أكثر من ستين بالمئة من مساحة الضفة الغربية، تراجعت مقارنة بالفلسطينيين.

الورقة، التي أعدها العقيد المتقاعد شاؤول أرئيلي والبرفسوران سيون هلفر وجلعاد هيرشبرغر، أظهرت أن نسبة المستوطنين اليهود تمثل 14% فقط من الذين يقطنون في الضفة الغربية، في حين يمثل الفلسطينيون 86%.

ورغم كل هذا الفشل إلا أن قادة الاحتلال لم يتوقفوا عن مصادرة الأراضي الفلسطينية والمصادقة على مشاريع الإستيطان فيها حيث صادق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة الأغوار بالضفة الغربية بوصفها أراضي تابعة للكيان بهدف تعزيز البناء الاستيطاني.

السلطة الفلسطينية التي أدانت وعلى لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة قرار الحكومة الإسرائيلية رأت في القرار تحدياً للإدارة الأميركية وللمجتمع الدولي لافتة إلى أن توقيت القرار يتزامن مع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة.

التحدي الإسرائيلي دفع البيت الأبيض إلى الإعلان عن دراسة فرض عقوبات على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير .

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أن الاجراء سيكون بمثابة علامة على إحباط الحكومة الأميركية وغضبها من"إسرائيل"وسياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية.

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