شاهد.. مجازر مروّعة للإحتلال مع بدء عملية عسكرية جديدة بخانيونس

العالم - خاص بالعالم

جيش الإحتلال أصدر بيانا طلب من الأهالي والنازحين الفلسطينيين إخلاء مناطق واسعة من الأحياء الشرقية لمدينة خانيونس، شبه المدمرة، وفور صدور البيان بدأت الصواريخ والقذائف الإسرائيلية تتساقط على رؤوس الفلسطينيين.

القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي العنيف على مدينة خانيونس راح ضحيته عشرات الشهداء ومئات الجرحى جلهم من النساء والأطفال، وسط ضغط كبير على مستشفى ناصر بسبب حجم عدد الشهداء والجرحى الاخذ بالارتفاع.

أما وسط القطاع.. شهد قصفا إسرائيليا استهدف خيمة للصحفيين داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، استشهد على إثرها فلسطينيان، وأصيب عدد آخر.

مدانيا.. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة سبعة جنود، في محاور القتال في مدينة رفح جنوبي، فيما أعلنت القسام قصف مقر قيادة تابع لقوات الاحتلال في محور “نتساريم”. بمنظومة الصواريخ 'رجوم' قصيرة المدى.

كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، استهدفت ثلاث دبابات 'ميركفاه' اسرائيلية وجرافة عسكرية بقذائف 'الياسين مئة وخمسة' وعبوة 'شواظ في منطقة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما فجرت كتائب القسام جزء من نفق بقوات هندسة اسرائيلية أثناء ضخهم لغاز متفجر بداخله، ما أحدث انفجار عكسي باتجاه القوات الإسرائيلية في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما تمكنت من الاشتباك مع قوة إسرائيلية داخل مبنى من مسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح في الحي نفسه، وكات قذائف القسام قوات بالمرصاد للقوات الإسرائيلية المتوغلة شرقي مخيم البريج.

من جهتها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف الهاون موقع 'كرم أبو سالم' وموقع 'صوفا' العسكريين شرق مدينة رفح جنوب قطاع. غزة.

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