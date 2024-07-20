شاهد/أول ظهور لبايدن بعد إعلان إصابته بكورونا 

العالم - الامیرکیتان

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة نيويورك بوست، ظهر الرئيس الأمريكي "بايدن" وهو ينزل على سلم الطائرة ببطء شديد، ويبدو أنه غير منتبه لدرجات السلم.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن یوم الأربعاء، أن نتيجة اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن إيجابية لكوفيد- 19 وأنه يعاني من أعراض خفيفة.

وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه تم إعطاء الرئيس الأمريكي لقاح كوفيد والجرعة المعززة.

وقال البيت الأبيض، إن حيوية بايدن فعالة وأنه يمارس عمله كالمعتاد.

يأتي هذا وسط مطالبات من أوساط الديمقراطيين، لحث بايدن على عدم خوض السباق الرئاسي، ضد خصمه الجمهوري دونالد ترامب.