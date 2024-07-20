من هو الزعيم السياسي الأكثر متابعة على منصة 'إكس'؟

العالم - الامریکیتان

وهنأ ماسك، رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، وقال له إنه الزعيم السياسي الأكثر متابعة على المنصة.

وكتب ماسك في تغريدة على "إكس": "تهانينا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، على كونه الزعيم الأكثر متابعة في العالم!".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أدى مودي اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء لولاية ثالثة.

غير أن أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي شكك في دقة التصنيف، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما يتابعه أكثر من 131 مليون متابع.

من جهتها، نشرت إحدى المستخدمات إحصائية صادرة عن منصة "إكس"، عن نسب المتابعين الوهميين لبعض زعماء العالم، وأظهرت أن 60% من متابعين مودي وهميون.

كما كتب آخر أن ماسك ضمن دخول تسلا إلى الهند، في إشارة إلى زيارة كان من المقرر أن يُجريها ماسك إلى الهند في أبريل/ نيسان الماضي للاجتماع مع رئيس الحكومة الهندية، ومناقشة تسريع إطلاق خدمات نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية العالمية "ستارلينك" في الهند، وتوظيف استثمارات في الهند بقيمة تبلغ نحو ملياري دولار، وبناء مصنع للإنتاج المشترك للسيارات الكهربائية في الهند.

ويقدم إيلون ماسك نفسه على أنه "معجب بمودي"، قائلًا إن الهند "تزخر بالفرص أكثر من أي دولة كبيرة أخرى في العالم".

وعام 2023، التقى ماسك بمودي خلال زيارة الأخير إلى واشنطن، حيث أعلن الملياردير الأميركي أن شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية، ستفتتح فرعًا في الهند "في أقرب فرصة ممكنة".