شاهد/سقوط الرئيسين الايراني والامريكي و'القياس مع الفارق'!

العالم - ايران



وأظهر الفيديو، انزلاق الرئيس الإيراني البالغ من العمر 70 عاما، على الأرض اثناء محاولة عدة شباب التقاط صورة سيلفي معه، أثناء تواجده في مجلس عزاء سيد الشهداء (ع)، فيما أقبل عليه الحضور وقاموا بمساعدته على النهوض.

بزشكيان

وتداول رواد مواقع التواصل، هذا المقطع، حيث شبه البعض الرئيس الإيراني بنظيره الأمريكي جو بايدن (81 عاما)، الذي سقط مرات عديدة خلال السنوات الماضية، بسبب تقدمه في العمر.

ويكفي للرد على هذه المزاعم وان التشبيه قياس مع الفارق، مشاهدة الفيديو المرفق الذي يظهر فيه الرئيس الايراني الجديد وهو يلعب كرة القدم ويراوغ باحترافية في مباراة اقيمت قبل بضعة اشهر:

الرئيس الايراني يلعب كرة القدموندع للقاريء الحكم بشان المقارنة بين الرئيس الامريكي الذي لاينفك يسقط في كل مناسبة يظهر فيها او يتحدث مع اشخاص وهميين او يتسمر في مكانة مع الرئيس لايراني الذي يتمتع بهذه اللياقة البدنية العالية وهو في هذا العمر.

بزشكيان

















