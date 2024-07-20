مسيّرات اليمن تقصف تل أبيب

العالم - باختصار

طائرة مسيّرة يمنية قطعت نحو 2000 كيلو متر متخذة طرقا جديدة للتضليل قبل وصولها الى الهدف.

تقارير إسرائيلية كشفت أن المسيّرة استهدفت موقعا قريبا من السفارة الأمريكية في الكيان.

القوات اليمنية أعلنت ان المسيّرة الجديدة هي من نوع "يافا" المطورة عن طائرة صماد" 3 ".

العميد يحيى سريع: مدينة يافا التي يسميها الإحتلال تل أبيب ستكون هدفا رئيسيا للقوات اليمنية.

تقارير: صفارات الإنذار والدفاعات الجوية الإسرائيلية لم يتم تفعيلها وكانت غائبة أثناء الهجوم.

الضربة النوعية جاءت بعد جولة لبنيامين نتنياهو في مدينة رفح للتباهي بإنجازات وهمية.

تقارير: الهجوم اليمني أجبر نتنياهو على تأجيل سفره الى الولايات المتحدة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس.

تقارير: الهجوم أوجد قواعد جديدة للمواجهة مع الاحتلال اصبحت فيها عاصمة الإحتلال هدفا رئيسيا.

نيويورك تايمز: عدم اكتشاف المسيّرة اليمنية تطور مثير للإهتمام بالنسبة إلى محور المقاومة.

نقاش حاد بين قادة الاحتلال حول الرد على الهجوم وسط تخوّف من فتح جبهة اليمن على مصراعيها.

عسكريون إسرائيليون حذروا من إسقاط قواعد الإشتباك مع اليمن، لأن ذلك ليس في مصلحة الإحتلال.

خبراء يؤكدون أن ما عجز عنه التحالف الأمريكي في مواجهة اليمن لن ينجح الإحتلال في تحقيقه.

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