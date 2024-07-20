صدمة إسرائيلية من الضربة اليمنية لتل أبيب

العالم - العين الاسرائيلية

ويسلط البرنامج الضوءعلى العملية النوعية اليمنية من خلال المسيرة التي ضربت تل أبيب والتي أثارت ردود فعل وتداعيات كبيرة جدا على الكيان، حيث طرح السؤال في الاوساط الاسرائيليه كيف حدث هذا؟!

والرد على هذا السؤال أجاب عنه محللون عسكريون إسرائيليون، أكدوا أن ما حدث هو نجاح لليمنيين، وإخفاق لجيش الاحتلال الذي عجزت رادارته عن كشف المسيرة التي ضربت تل أبيب.

وفيما يتعلق بتفسير الصدمة الاسرائيلية من ضرب المسيرة اليمنية في تل أبيب، أكد هادي القبيسي مدير مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير، أنه منذ عام 2019 عندما تم ضرب أرامكو بدأوا الحديث على أنهم ليسوا في وضع دفاعي كاف وكل الدفاعات الموجودة الامريكية والاسرائيلية لها مشكلة في اعتراض المسيرات هذا من جهة.

ولفت القبيسي أن الإسرائيليين عندما يتحدثون عن وصول المسيرة من مسافة بعيدة جدا فان المنظومات الامنية غير كافية وغير قادرة على مواكبة التطور، لانه خلال الحرب يحدث التطور في إنتاج المسيرات الطويلة المدى، كما انه في الجبهة يوجد اكثر من 100 مسيرة قد وصلت الى أهدافها كالمسيرات الاستطلاعية وبعض المسيرات المحدودة التي تم اسقاطها، وبالتالي فإن اختراق الدفاعات جار بشكل دائم.

وأوضح القبيسي أن الذي اختلف الآن هو القرار اليمني باستهداف تل ابيب وهو المكان الذي يعتبرونه بأنه محصن ونفس الأجهزة التي في تل أبيب كانت موجودة في أرامكو وموجودة في الشمال وموجودة في العمق الذي تصل إليه تخرج من لبنان وعندما تصل نحو منطاد لرصد المسيرات وتسقطه، وبالتالي فإن الإختراق قائم والاختلاف هو في القرار السياسي والقرار الاستراتيجي والانتقال الى المرحلة الخامسة لليمنيين.

كما تطرق البرنامج الى ردود الفعل على نجاح المسيّرات اليمنية في ضرب تل أبيب كانت كثيرة حيث سارع العديد من الوزراء في حكومة الاحتلال وقادة من المعارضة للتعليق على هذه العملية ومنهم بن غفير ولبيد وليبرمان ايضا.

حيث قال بن غفير على منصة اكس:" المزيد من تجاوز للخط الاحمر في الشمال عندما لا يحتوون قصفا على كريات شبونه يحصلون على قصف لتل ابيب". واما يائير لبيد قال:" تحطم الطائرة المسيرة في تل ابيب هو دليل إضافي على ان هذه الحكومة لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن لمواطني اسرائيل".

كما ألقى البرنامج الضوء على عجز جيش الاحتلال على اعتراض المسيّرة اليمنية التي ضربت تل أبيب ومزاعم جيش الاحتلال بأن هناك خطأً بشرياً وخللا فنياً حال دون اعتراضها ما دفع أحد الجنرالات السابقين في الكيان الى دعوة لتعزيز التحالفات العسكرية الاسرائيلية والامنية مع الدول في المنطقه لمواجهة مخاطر المستقبل.

ضيف البرنامج:

-هادي القبيسي مدير مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير

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