القسام تدك مقر قيادة اسرائيلي من جنوب لبنان

العالم - فلسطين

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري، إنها قصفت من جنوب لبنان مقر قيادة “اللواء 300 – شوميرا” في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية؛ رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة.

كما تمكن مجاهدو القسام بالاشتراك مع سرايا القدس صباح أمس الجمعة من استهداف دبابة “ميركفاه 4” صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب القطاع.

وتمكن مجاهدو القسام من استدراج قوة صهيونية راجلة إلى عين نفق فُخِّخت مسبقًا وتفجيرها بأفراد القوة وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.