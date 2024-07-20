مراسل العالم: غارات جوية تستهدف الحديدة اليمنية+فيديو

العالم - اليمن

هذا واعلنت وسائل إعلام يمنية: ان طيران الكيان الإسرائيلي شن غارات عدة على مدينة الحديدة واستهدف خزانات النفط في الميناء ما أسفر عن اندلاع حرائق فيها.

كما اعلنت مصادر اخبارية ان العدوان على مدينة الحديدة نفذته مقاتلات إسرائيلية من طراز "أف 35" وتمت "بتنسيق بين القوات الأميركية والإسرائيلية".

وفي السياق قالت قناة "كان" الاسرائيلية عن مصدر رسمي في الولايات المتحدة: ان"إسرائيل هاجمت اليمن".

وافاد موقع كسيوس عن مسؤول أمريكي: ان "طائرات إسرائيلية نفذت غارة في اليمن ردا على غارة الحوثيين بمسيرة على تل أبيب".

من جانبها اعلنت وزارة الصحة اليمنية عن سقوط شهداء وجرحى إثر غارات الكيان الإسرائيلي على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة.

مشاهد من إندلاع الحرائق جراء غارات استهدفت ميناء الحديدة

مشاهد من إندلاع الحرائق جراء غارات استهدفت ميناء الحديدةصف يستهدف مخازن نفط في ميناء الحديدة اليمنية





يأتي ذلك بعد يومين من استهداف القوات المسلحة اليمنية بطائرة مسيرة موقعا في تل ابيب اسفر عن مقتل اسرائيلي واصابة آخرين.

يتبع..