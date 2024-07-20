نمو صادرات إيران للإمارات بنسبة 30% خلال ثلاثة اشهر 

العالم - ايران

و قدم مكتب غرب آسيا التابع لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية تقريرا عن اتجاه التجارة بين إيران والإمارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وجاء في هذا التقرير؛ وفي الربع الأول من العام الايراني الحالي، بلغت قيمة الصادرات الإيرانية إلى الإمارات 000.000. 1.774 دولار، بزيادة قدرها 411 مليون دولار، ما يشير إلى نمو بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وصادرات ايران الى الامارت يشمل: الغازات البترولية والعطريات والزيوت البترولية والقار والمنتجات الكيماوية العضوية والبتروكيماويات والقواعد البترولية والصناعات المعدنية والطماطم وكاثودات النحاس.

وأعلنت واردات إيران من الإمارات في الربع الأول من العام الايراني الحالي مبلغ 4.491.000.000 دولار، وقد شهدنا زيادة في الواردات من هذا المصدر إلى مبلغ 361 مليون دولار.

ومن أهم السلع المستوردة خلال الفترة المذكورة هي: الهواتف المحمولة، والمعادن الثمينة، والذرة، والصناعات التحويلية، وأعلاف الحيوانات والدواجن والمنتجات المائية، والبذور الزيتية، ومنتجات النسيج، والأسمدة الكيماوية، ومعدات محطات توليد الكهرباء.