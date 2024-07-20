حزب الله يقصف مستوطنة جديدة للمرة الأولى

العالم - لبنان

وقال في بيان أن عناصره "أدخلوا إلى جدول النيران (في إشارة لعمليات الاستهداف) ‏مستعمرة دفنا، للمرة الأولى وقصفوها بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وأشار إلى أن استهداف مستوطنة دفنا "جاء ردا على ‏الاعتداء على المدنيين في بلدة برج الملوك، جنوب لبنان".

ولا يزال "حزب الله" مستمرا في تنفيذ عملياته ضد الجيش الإسرائيلي منذ إطلاق حركة حماس عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

كما أكد أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله أن" إسرائيل" ترتكب مجزرة كبيرة بحق نازحين في المواصي بخان يونس وبعد ذلك تبرر فعلتها بأنها تستهدف قادة، موضحا أن هناك ظلما واستبدادا في الأرض.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة رباعية الدفع فارغة، في خراج برج الملوك الجنوبية، ما أدى الى إصابة عدد من السوريين بشظايا الصاروخ".

وأوضحت أن من المصابين "أطفالا كانوا قرب خيمة يسكنون فيها".

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، رصد 45 صاروخا أطلقت من لبنان تجاه الشمال، شملت منطقة الجليل الأعلى والجولان السوري المحتل.

وقال في بيان نشره بحسابه على منصة إكس: "بعد الإنذارات التي تم تفعيلها في هضبة الجولان عند الساعة 3:35 عصرا (بالتوقيت المحلي)، تم رصد نحو 30 صاروخا عبرت من لبنان".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الدفاعات الجوية "اعترضت عدة صواريخ، فيما سقط الباقي في مناطق مفتوحة".

وأوضح أن "رجال الإطفاء يعملون على إخماد العديد من الحرائق التي اندلعت في المنطقة نتيجة عمليات الإطلاق، وليس هناك مصابون".

وفي البيان ذاته، قال الجيش إنه "إثر تفعيل صفارات الإنذار في منطقة الجليل الغربي عند الساعة 3:56 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)، تم رصد نحو عشر عمليات إطلاق صواريخ من لبنان، دون وقوع إصابات".

وتابع: "بعد الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الأعلى عند الساعة 15.58 (بالتوقيت المحلي)، تم رصد نحو 5 عمليات إطلاق صواريخ قادمة من لبنان، تم اعتراض معظمها من قبل الدفاعات الجوية، دون وقوع إصابات".

من جانبها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن "أضرارا لحقت بمصنع في كيبوتس عامير (شرق كريات شمونة) الذي لم يتم إخلاء سكانه بمنطقة إصبع الجليل، جراء سقوط صاروخ أُطلق من لبنان".