أنصار الله تعلق على العدوان الاسرائيلي الغاشم على الحديدة

العالم - اليمن

وأفادت وسائل إعلام يمنية مساء اليوم السبت، بان غارات اسرائيلية استهدفت منشآت نفطية في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن، وخلفت شهداء وجرحى.

وتعليقاً على هذا العدوان الغاشم قال عبد السلام: "وما نؤكد عليه أن هذا العدوان الغاشم لن يزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة الباسلة إلا إصراراً وثباتاً واستمراراً، وبشكل تصاعدي في مساندة غزة، والشعب اليمني بفضل الله قادر على مواجهة التحديات كافة مستعينا بالله وفي سبيل الانتصار لمظلومية فلسطين وأبناء غزة والتي تمثل أعدل قضية على وجه الأرض."

هذه الغارات، جاءت بعد يوم من استهداف القوات المسلحة اليمنية مدينة "يافا" المحتلة، التي تطلق عليها إسرائيل تسمية "تل أبيب" بطائرة مسيرة، اخترقت دفاعات العدو الإسرائيلي، وأحدثت ارتباكاً كبيراً في صفوفه.

وقالت وزارة الصحة اليمنية إن الغارات الاسرائيلية أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء، وأصيب عدد من الجرحى.