السبت ٢٠ يوليو ٢٠٢٤
٠٥:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

قيادي في انصار الله: 'اسرائيل' ستدفع ثمن استهدافها الحديدة

قيادي في انصار الله: 'اسرائيل' ستدفع ثمن استهدافها الحديدة
السبت ٢٠ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

حذر عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية محمد البخيتي، من أن "إسرائيل ستدفع ثمن استهداف المنشأت المدنية في الحديدة، بعدوانها اليوم على اليمن، مؤكدا "مقابلة التصعيد بالتصعيد".

العالم - اليمن

وكتب محمد البخيتي في صفحته على منصة "إكس": "عملياتنا العسكرية المساندة لفلسطين ستستمر حتى وقف جرائم الابادة الجماعية في غزة ورفع الحصار عن سكانها مهما كلفنا ذلك من تضحيات وما النصر إلا من عند الله".

وأضاف: "الكيان الصهيوني سيدفع ثمن استهداف منشأة مدنية وسنقابل التصعيد بالتصعيد والعاقبة للمتقين".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اكد أن طائرات مقاتلات إسرائيلية هاجمت أهدافا في مدينة الحديدة اليمنية مساء اليوم السبت.

وقال الجيش في بيانه إن الغارات جاءت ردا "على مئات الهجمات على إسرائيل في الأشهر الأخيرة"، أبرزها هجوم بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب فجر الجمعة.

وأضاف المتحدث: "لا يوجد تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية حتى الآن".

وجاء القصف الإسرائيلي بعد هجوم الجمعة على تل أبيب أعلنت القوات اليمنية مسؤوليتها عنه، وتسبب بمقتل شخص وإصابة آخرين.

روابط ذات صلة

أميركا شريكة فعلية مع كيان الاحتلال في كل ممارساته الإجرامية بغزة

هذا أبرز ما ناقشه زياد النخالة والسيد الحوثي خلال اتصال هاتفي بينهما

أنصار الله تعلق على العدوان الاسرائيلي الغاشم على الحديدة

شهداء وجرحى بعدوان اسرائيلي على الحديدة..وصنعاء:لن يمر دون رد+فيديو