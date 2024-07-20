قيادي في انصار الله: 'اسرائيل' ستدفع ثمن استهدافها الحديدة

العالم - اليمن

وكتب محمد البخيتي في صفحته على منصة "إكس": "عملياتنا العسكرية المساندة لفلسطين ستستمر حتى وقف جرائم الابادة الجماعية في غزة ورفع الحصار عن سكانها مهما كلفنا ذلك من تضحيات وما النصر إلا من عند الله".

وأضاف: "الكيان الصهيوني سيدفع ثمن استهداف منشأة مدنية وسنقابل التصعيد بالتصعيد والعاقبة للمتقين".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اكد أن طائرات مقاتلات إسرائيلية هاجمت أهدافا في مدينة الحديدة اليمنية مساء اليوم السبت.

وقال الجيش في بيانه إن الغارات جاءت ردا "على مئات الهجمات على إسرائيل في الأشهر الأخيرة"، أبرزها هجوم بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب فجر الجمعة.

وأضاف المتحدث: "لا يوجد تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية حتى الآن".

وجاء القصف الإسرائيلي بعد هجوم الجمعة على تل أبيب أعلنت القوات اليمنية مسؤوليتها عنه، وتسبب بمقتل شخص وإصابة آخرين.