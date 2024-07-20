الرد اليمني على 'اسرائيل' قد يطال اي دولة تعاونت معها

العالم - خاص بالعالم

وقال العميد عبد الغني الزبيدي في برنامج "مع الحدث" من على شاشة قناة العالم: بالتأكيد كل الخيارات والسيناريوهات مطروحة على الطاولة، اليمن عندما دخل معركة طوفان الاقصى وساهم في مساندة أهالي غزة، بعد ان تخلى عنهم العالم العربي والاسلامي والمجتمع الدولي، لابد انه وضع العديد من الدراسات والاحتمالات والسيناريوهات المتعددة فيما يتعلق بما قد يقوم به الكيان الصهيوني أو الاميركي إن استمر اليمن في دعم غزة.

واضاف الزبيدي: الكل يعلم ما حدث في البحر الاحمر من استهداف لسفينة آيزنهاور الاميركية وهو أمر غير مسبوق ربما منذ الحرب العالمية الثانية، فيما أقدم العدو الاسرائيلي اليوم على حماقة بإستهدافه منشآت مدنية معلومة وبالتالي هذا ليس انجازا عسكريا.

وتابع: ان استهداف خزانات النفط هذا يعني ان الحريق سيستمر وترتفع السنة اللهب والدخان سيظل يتصاعد الى السحب وهذا هو الهدف الاساسي لأنه يعرف تماما أنه لا يمتلك بنك اهداف كما يمتلكها الجيش اليمني، الجيش اليمني لديه بنك أهداف عسكرية وحيوية واستراتيجية ونحن ننتظر ربما يكون هناك رد فعل يمني أقوى وأشد مما يتصوره المحللون العسكريون وحتى الاسرائيليون أنفسهم، واعتقد ان رسالة يافا كانت مهمة جدا.

واوضح الزبيدي: نحن في حالة حرب والقيادة مجتمعة بشكل مستمر، واعتقد أنه قد لا يمر عدوان مثل هذا دون ان يكون هناك اجتماع للقيادة السياسية والعسكرية في صنعاء ويتم بحث الخيارات المطروحة وقد نشاهد ردة فعل لأن صنعاء لا يمكن ان تتأخر وليست من الدول التي تحتفظ بحق الرد ونحن لدينا القدرة على الرد.

وقال: المنطقة قد تشتعل واذا كانت السعودية قد سهلت مثلا لهذه الطائرات الصهيونية بالوصول الى اليمن فإن الرياض سيكون لها نصيب من ردة فعل اليمن، واذا كانت قد سهلت لنزولها في المطارات بعد ان قصفت اليمن لان هذه الطائرات يجب ان يتم تزويدها بالوقود اذا لم تتزود بالجو، ونحن لا زلنا نبحث في المعطى وما قد تتخذه القيادة السياسية من قرارات.

واعتبر ان هذه العملية "مستحيل ان تكون اسرائيلية بحته دون ان تقوم دولة في المنطقة بتسهيل نزولها على مطاراتها للتزود بالوقود ونحن نعمل على الحصول عن معلومات بشأن ذلك، وبالتأكيد الولايات المتحدة وبريطانيا تعلمان بهذه العملية لان هناك معركة متواصلة في المنطقة مع استمرار اليمن بعملياته في البحر الاحمر".