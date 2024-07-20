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القوات المسلحة اليمنية:لن نتردد في ضرب أهداف'اسرائيل'الحيوية

القوات المسلحة اليمنية:لن نتردد في ضرب أهداف'اسرائيل'الحيوية
السبت ٢٠ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء اليوم السبت بان القوات اليمينة مستمرة في عملياتها المساندة للاخوة في غزة.

العالم - اليمن

وأضاف العميد سريع في بيان بعد استهداف عدة غارات اسرائيلية محطة الكهرباء والميناء وخزانات الوقود في محافظة الحديدة وجميعها أهداف مدنية، بان القوات المسلحة اليمنية سترد على هذا العدوان الإسرائيلي السافر ولن نتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو.

وأكد استمرار العمليات المساندة لإخواننا في غزة مهما كانت التداعيات والنتائج.

وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية باننا أعددنا العُدة بعون الله تعالى لحرب طويلة مع هذا العدو حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، ونؤكد على ما ورد في بياناتنا السابقة بشأن اعتبار منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة.

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