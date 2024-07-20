إعلام عبري..'اسرائيل' نسقت مع دولتين عربيتين قبل ضرب الحديدة

العالم- اليمن

وتابعت الصحيفة بأن الهجوم اشتمل على التزود بالوقود في الجو بطائرات "رام" بسبب المسافة الكبيرة، إلى جانب التحليق على ارتفاعات منخفضة لتجنب الرادارات.



وأضافت: "يرجح أن الجيش نسق مع السعودية لعبور أجوائها، والتحليق فوق أراضيها".



من جانبها، قالت هيئة البث العبرية "كان" إنه تم إطلاع الأمريكيين على العملية قبل ساعات من تنفيذ الهجوم، وتم إخطار القيادة الأمريكية المركزية، وحلقت الطائرات عبر أجواء السعودية ومصر في طريقها إلى اليمن.



ولم يصدر أي تعليق رسمي سعودي أو مصري حول ما ورد في الصحيفة.



على جانب آخر، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لشبكة "فوكس نيوز": لم نشارك في الضربات الإسرائيلية على اليمن".



كما قال مسؤول أمريكي، السبت، إن القوات الجوية الإسرائيلية هاجمت أهدافا في مدينة الحديدة باليمن.



ونقل موقع "واللا" العبري عن المسؤول الأمريكي الذي لم يسمه، قوله إن "القوات الجوية الإسرائيلية هاجمت أهدافا في مدينة الحديدة باليمن"، دون تفاصيل أخرى.



من جانبها، أعلنت قناة المسيرة اليمنية سقوط "شهداء وجرحى إثر غارات العدو الإسرائيلي على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة".



وأوضحت القناة أن الغارات "استهدفت منشآت تخزين النفط في ميناء المدينة".



ونشرت القناة صورا لحرائق ضخمة قالت إنها لغارات "إسرائيلية" استهدفت ميناء المدينة.